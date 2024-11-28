Искалечил ветерана и не виноват: полиция и прокуратура закрыли уголовное дело

Если этот беспредел будет продолжаться, то так и будет!

ЕА

Евгений Алексеенко

Чистить надо с самых верхов,они гнобят Россию а так одни слова.Нужна чистка органов прокуратуры. Но этого мало. Нужно вернуть прокурорам те полномочия, которые олигархическая власть отняла у нее, чтобы обеспечить себе возможность присваивать заводы, земли, творить беспредел по отношению к простым гражданам России", - написал нам бывший сотрудник прокуратуры Николай Зудинов.