Русский Колоколъ Vladimir Baranov/Globallook Press А это Балашиха – самый крупный город Подмосковья.
Искалечил ветерана и не виноват: полиция и прокуратура закрыли уголовное дело
Комментарии
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Сергей Иванов
Если этот беспредел будет продолжаться, то так и будет!
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7 час.
Владимир Елкин
Вялых...Захаровы....таких в правоохранительных органах полно! Чистка нужа, как при Сталине: создать тройки из проверенных людей, и чистить, чистить, чистить!
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6 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Чистить надо с самых верхов,они гнобят Россию а так одни слова.Нужна чистка органов прокуратуры. Но этого мало. Нужно вернуть прокурорам те полномочия, которые олигархическая власть отняла у нее, чтобы обеспечить себе возможность присваивать заводы, земли, творить беспредел по отношению к простым гражданам России", - написал нам бывший сотрудник прокуратуры Николай Зудинов.
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2 час.
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