«Мусорную реформу» и развитие охотхозяйств обсудили в Нижнем Новгороде

В конце мая губернатор Глеб Никитин, участвуя в расширенном заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета РФ по направлениям социально-экономического развития страны, представил предложения по достижению национальной цели «Экологическое благополучие», выработанные профильной группой совместно с Минприроды РФ и регионами.