Казань назвали городом для познавательных поездок

Она привела предварительные итоги прошедшего летнего туристического сезона. В числе лидеров также оказались Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Нижний Новгород, а также маршруты по историческим городам Золотого кольца, Русского Севера.
Она привела предварительные итоги прошедшего летнего туристического сезона. В числе лидеров также оказались Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Нижний Новгород, а также маршруты по историческим городам Золотого кольца, Русского Севера.
Свежие комментарии