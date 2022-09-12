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Казань назвали городом для познавательных поездок

Казань назвали городом для познавательных поездок

Она привела предварительные итоги прошедшего летнего туристического сезона. В числе лидеров также оказались Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Нижний Новгород, а также маршруты по историческим городам Золотого кольца, Русского Севера.

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