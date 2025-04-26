Представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Родион Мирошник проинформировал о том, что у властей есть сведения о сотнях граждан, которые погибли в городе Суджа и ближайших населённых пунктах, когда они были оккупированы Вооружёнными силами киевского режима.