Представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Родион Мирошник проинформировал о том, что у властей есть сведения о сотнях граждан, которые погибли в городе Суджа и ближайших населённых пунктах, когда они были оккупированы Вооружёнными силами киевского режима.
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