Импортеры предрекли дефицит алкоголя на Новый год

Как пишет РБК, ссылаясь на участников рынка, на смену ушедшим брендам могут прийти напитки из других стран и от небольших производителей - итальянский просекко, виски из Индии, грузинская чача, армянский коньяк и продукция российских компаний.
Как пишет РБК, ссылаясь на участников рынка, на смену ушедшим брендам могут прийти напитки из других стран и от небольших производителей - итальянский просекко, виски из Индии, грузинская чача, армянский коньяк и продукция российских компаний.
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