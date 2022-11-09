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Импортеры предрекли дефицит алкоголя на Новый год

Импортеры предрекли дефицит алкоголя на Новый год

Как пишет РБК, ссылаясь на участников рынка, на смену ушедшим брендам могут прийти напитки из других стран и от небольших производителей - итальянский просекко, виски из Индии, грузинская чача, армянский коньяк и продукция российских компаний.

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