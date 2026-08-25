Эксперт Рар усомнился в возможности выхода экономики Германии из кризиса

Экономика Германии продемонстрировала рекордный за последние годы рост на один процент в годовом выражении, но сделать это удалось благодаря масштабным государственным вливаниям в военно-промышленный комплекс.
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