записки зубного детектива Что может быть милее, чем маленькие хомячки? А знаете ли вы, что такие невинные и милые создания регулярно занимаются каннибализмом.
О мигрантах и тех, кто сталкивает нас лбами
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Как можно слушать такую невежественную особь, как вы, не знающую, чт о пишется литературно - директорА, а не директоры, докторА, а не докторы. Но ректорЫ, а не ректора.
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8 час.
Геннадий Гудков
"...коррупционеры останутся у разбитого корыта..." ? - НИКОГДА!.. всегда найдут к кому присосаться!.. мафия - вечна...
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8 час.
Алекс Сэм
Бред сивой кобылы, а не статья сразу видно заказ мигрантского лобби. У нас в ближнем Подмосковье никуда местному нельзя устроиться на работу где не требуется высшее образование как-то домоуправления, торговля да и просто грузчиком тебя хрен куда возьмут. Как дела обстоят у менеджеров не знаю, но у нас в Сбербанке около дома пара операторов уже не славяне, а судя по бейджику ещё и не урождённые россияне.
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7 час.
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