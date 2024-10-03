О мигрантах и тех, кто сталкивает нас лбами

Как можно слушать такую невежественную особь, как вы, не знающую, чт о пишется литературно - директорА, а не директоры, докторА, а не докторы. Но ректорЫ, а не ректора.

Алекс Сэм

Бред сивой кобылы, а не статья сразу видно заказ мигрантского лобби. У нас в ближнем Подмосковье никуда местному нельзя устроиться на работу где не требуется высшее образование как-то домоуправления, торговля да и просто грузчиком тебя хрен куда возьмут. Как дела обстоят у менеджеров не знаю, но у нас в Сбербанке около дома пара операторов уже не славяне, а судя по бейджику ещё и не урождённые россияне.