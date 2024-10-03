ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Аудрюс
    Интересно то, что люди понимают, что мигрантов принимает работодатель с условием, что им он будет платить меньше, чем...Содействие нелега...
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О мигрантах и тех, кто сталкивает нас лбами

О мигрантах и тех, кто сталкивает нас лбами

записки зубного детектива Что может быть милее, чем маленькие хомячки? А знаете ли вы, что такие невинные и милые создания регулярно занимаются каннибализмом.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Как можно  слушать такую невежественную  особь, как вы, не знающую, чт о пишется  литературно  - директорА, а не директоры, докторА, а не  докторы. Но ректорЫ, а  не ректора.
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8 час.
Геннадий Гудков
&quot;...коррупционеры останутся у разбитого корыта...&quot; ?  - НИКОГДА!.. всегда найдут к кому присосаться!..  мафия - вечна...
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8 час.
Алекс Сэм
Бред сивой кобылы, а не статья сразу видно заказ мигрантского лобби. У нас в ближнем Подмосковье никуда местному нельзя устроиться на работу где не требуется высшее образование как-то домоуправления, торговля да и просто грузчиком тебя хрен куда возьмут. Как дела обстоят у менеджеров не знаю, но у нас в Сбербанке около дома пара операторов уже не славяне, а судя по бейджику ещё и не урождённые россияне.
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7 час.

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