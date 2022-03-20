Индиан-Уэллс (ATP). Финал. Надаль встретится с Фрицем

Рафаэль Надаль сыграет с Тэйлором Фрицем в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Испанец поборется за 92-й титул в карьере, американец – за второй.
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