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Адриатическая лига. КРКА – «Игокеа», «Цибона» – «Цедевита-Олимпия»

Словенская КРКА примет боснийский клуб «Игокеа», хорватская «Цибона» сыграет со словенской «Цедевитой-Олимпией».

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