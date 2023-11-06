Белый дом: США отправили атомную подлодку на Ближний Восток для защиты своих сил

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США отправили атомную подлодку на Ближний Восток для защиты своих войск в регионе и сдерживания эскалации конфликта в секторе Газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии