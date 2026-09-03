Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Почему Гагарин не должен был лететь первым: что об этом знал Королёв

Его называли лучшим в отряде. Более сильный характер, отличная физическая подготовка, глубокое понимание техники — по всем объективным параметрам Герман Титов опережал Гагарина.

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