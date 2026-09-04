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Margin in Futures Trading: What It Means and Why It Matters

Margin in Futures Trading: What It Means and Why It Matters

Margin in Futures Trading: What It Means and Why It Matters E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI_DL:NQ1! Plus500US For many traders coming from equities, futures margin is one of the most misunderstood concepts in the market.

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