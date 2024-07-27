Телеведущая Сябитова посоветовала искать богатого мужа в гольф-клубах

Премьера шоу "Свадьба вслепую" состоится 30 июля на телеканале "Пятница!". Экспертами проекта стали знаменитая телесваха Роза Сябитова и ясновидящая Фатима Хадуева: за одну неделю они постараются создать семью из двух незнакомых людей.
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