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Телеведущая Сябитова посоветовала искать богатого мужа в гольф-клубах

Телеведущая Сябитова посоветовала искать богатого мужа в гольф-клубах

Премьера шоу "Свадьба вслепую" состоится 30 июля на телеканале "Пятница!". Экспертами проекта стали знаменитая телесваха Роза Сябитова и ясновидящая Фатима Хадуева: за одну неделю они постараются создать семью из двух незнакомых людей.

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ВР
Вова Рябов
Ага в закрытые клубы наводнят эти искатели халявы
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