Телеведущая Сябитова посоветовала искать богатого мужа в гольф-клубах

Премьера шоу "Свадьба вслепую" состоится 30 июля на телеканале "Пятница!". Экспертами проекта стали знаменитая телесваха Роза Сябитова и ясновидящая Фатима Хадуева: за одну неделю они постараются создать семью из двух незнакомых людей.