Японский профессор возложил на СССР ответственность за атомные бомбардировки

Японский профессор Университета Васэда Тэцуо Арима заявил, что Россия несет ответственность за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
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