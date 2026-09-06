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Пятый канал

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Японский профессор возложил на СССР ответственность за атомные бомбардировки

Японский профессор возложил на СССР ответственность за атомные бомбардировки

Японский профессор Университета Васэда Тэцуо Арима заявил, что Россия несет ответственность за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

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