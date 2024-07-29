У Airbus и Boeing появятся «детальные аналоги» made in Russia

Фото из открытых источников 8,1K прочитали Производственная площадка будет готова в августе 2024 года «Росатом» и «Аэрофлот» до осени завершат реконструкцию промышленного комплекса, где планируют выпускать компоненты для систем кондиционирования, электроснабжения и освещения самолетов, элементы аварийно-спасательного, кислородного и противопожарного оборудования.