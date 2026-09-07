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Мировое обозрение

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Мораторий на нанесение ударов по Киеву больше не действует

Мораторий на нанесение ударов по Киеву больше не действует

Трехдневный мораторий на удары по Киеву, введенный на время визита американских переговорщиков, прекратил свое действие.

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