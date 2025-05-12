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Отряд штурмовиков ВСУ ушёл на боевое задание и пропал без вести у границы России

Отряд штурмовиков ВСУ ушёл на боевое задание и пропал без вести у границы России

Скриншот видео © «Северный ветер» Группа бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) ушла на задание и пропала без вести у границы с Россией.

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