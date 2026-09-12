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Царьград

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Юрист Иван Соловьев выявил признаки мошенничества в онлайн-знакомствах

Юрист Иван Соловьев выявил признаки мошенничества в онлайн-знакомствах

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в проекте "Не дай себя обмануть" рассказал о признаках мошенничества на сайтах знакомств.

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