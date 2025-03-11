Неожиданный шок: Instagram* стал ареной массового деструктива

МОСКВА, 11 марта, ФедералПресс. В конце февраля некоторые пользователи Instagram* сообщили о необычном поведении рекомендательной системы: их лента оказалась заполнена роликами с жестоким контентом, несмотря на отключенные настройки отображения чувствительных материалов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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