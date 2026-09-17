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Газета.ру

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Премьер Туск заявил, что вскоре Польше придется пройти очень серьезное испытание

Премьер Туск заявил, что вскоре Польше придется пройти очень серьезное испытание

Польше придется пройти «очень серьезное испытание», поскольку страна станет мишенью для «провокаций и инцидентов», которых не было до сих пор.

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