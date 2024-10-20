Как отучить кошку постоянно запрыгивать на столы: совет зоопсихолога

По мнению фелинолога и зоопсихолога Юлии Мальковой, совсем отучить животное подниматься на высокие поверхности не получится, но уменьшить число попыток можно.
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