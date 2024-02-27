Согласно заявлениям экс-генерального прокурора и бывшего главы МВД Украины Юрия Луценко, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выразили серьезное недовольство из-за недостатка личного состава в зоне боевых действий и обвинили в этом украинских политиков.
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