Швейцарец Уилсон установил рекорд в беге на 100 метров. Накануне Олимпиады это произвело фурор

Европейские бегуны давно не являются законодателями мод в беге на 100 метров. Потому такой большой резонанс вызвал результат 30-летнего швейцарского спринтера Алекса Уилсона, который на турнире в Атланте (США) пробежал стометровку за 9,84 секунды, тем самым обновив высшее европейское достижение.
Популярные статьи
- Россия поймала кураж и держит уровень лидеров! ТОКИО-2020. МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ. После 4-х дней
- Шамиль ТАРПИЩЕВ: Условия? Девочки вот чайники и утюги попросили. Алкоголя нет даже в ресторанах
- После двухчасового поединка на жаре журналист решил выяснить у Даниила Медведева, не мошенник ли он – грянул скандал
Свежие комментарии