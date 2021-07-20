Швейцарец Уилсон установил рекорд в беге на 100 метров. Накануне Олимпиады это произвело фурор

Европейские бегуны давно не являются законодателями мод в беге на 100 метров. Потому такой большой резонанс вызвал результат 30-летнего швейцарского спринтера Алекса Уилсона, который на турнире в Атланте (США) пробежал стометровку за 9,84 секунды, тем самым обновив высшее европейское достижение.