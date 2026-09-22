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Как рассчитать дату родов и насколько точен каждый метод

Когда будущая мама узнаёт о беременности, один из первых вопросов — «когда родится малыш?». Точно ответить на него не может никто: предполагаемую дату родов, или ПДР, определяют несколькими способами, и у каждого есть своя погрешность.

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