Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Индикар. Диксон выиграл заключительную гонку сезона-2023

Гонщик «Чип Гэнасси» Скотт Диксон отпраздновал победу по итогам хаотичной гонки «Индикара» на трассе «Лагуна Сека» – заключительного заезда сезона-2023.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх