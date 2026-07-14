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Русская весна

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Минпросвещения заявило об опасном влиянии «бежевых мам» на детей

Минпросвещения заявило об опасном влиянии «бежевых мам» на детей

Популярный тренд «бежевых мам», которые отказываются от ярких цветов, может негативно сказаться на развитии ребёнка, следует из письма Минпросвещения.

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