Нововведение от Сбербанк Онлайн уже могут протестировать клиенты Т-Банка

Сбербанк и Т-Банк начали совместные испытания новой технологии «Открытые API», которая предлагает пользователям приложения «Сбербанк Онлайн» возможность видеть данные по картам, выпущенным другими банками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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