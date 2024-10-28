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Нововведение от Сбербанк Онлайн уже могут протестировать клиенты Т-Банка

Нововведение от Сбербанк Онлайн уже могут протестировать клиенты Т-Банка

Сбербанк и Т-Банк начали совместные испытания новой технологии «Открытые API», которая предлагает пользователям приложения «Сбербанк Онлайн» возможность видеть данные по картам, выпущенным другими банками.

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