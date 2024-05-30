Инстасамка стала новым лицом образования в РФ. Мария Шукшина и общественники протестуют

Владимир Дегтярев А мы смеёмся над гейпарадами в ЕС( там ини хоть друг друга) , в РФ круче отжигают уже с нашими детьми!!!!

ninikooo Митусова Их гейпарады- 1 класс Вторая четверть. Вот у нас- министр образования - без признаков образованности на лице, просто недоумок. Министр культуры всех посылает « вдаль»- отсюда и ТВ с передачами о всех убогих со всей страны, Дом- 2 шлюшный и юмор «ниже пояса», и театры с матом и фильмов хороших, крепких/ единицы. ИнстаЧмо поет на « Голосе» по 1 каналу « гимн шлюх» и теперь она «лицо министерства», вездесущая Бузова на всю страну объявляет сколько дней у нее не было секса, Собчак/ это вообще запредельная мерзость- что происходит?! Это же Чеховская « палата номер 6». Г- н Мишустин, как же так, как Вы могли оставить таких людей в министерствах и на ТВ? Передача «Звезды»- это оплеуха всем образованным людям, над их пошлыми и гадкими шутками « ржал» весь зал- это же оболванивание народа! Где исторические, общеобразовательные, познавательные передачи?! Какое поколение вырастет на этом маразме?!