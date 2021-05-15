«Путин перестал быть международным авторитетным лидером», - уверен обозреватель «Эха Москвы» Ганапольский

Закончилось очередное чествование праздника Победы, отгремели салюты, помянуты павшие, отдано должное живым.
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