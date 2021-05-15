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«Путин перестал быть международным авторитетным лидером», - уверен обозреватель «Эха Москвы» Ганапольский

«Путин перестал быть международным авторитетным лидером», - уверен обозреватель «Эха Москвы» Ганапольский

Закончилось очередное чествование праздника Победы, отгремели салюты, помянуты павшие, отдано должное живым.

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петр
твари жидовские,что б вас прибили
ВЛАДИМИР ЛАПИН
Во, штопанный ГОНДОНпольский из туалетного уха выполз!! пора, пора начать выполнять лозунг начала 20 века - бей жидов, спасай Россию!!!
Алексей Горохов
Лучше быть таким, как Путин, к которому не приезжает никто, чем таким, как Байден, к которому бы приезжали все!
Анатолий Сидоренко
Вообще то его правильная фамилия Говнопольский...
Людмила Боченкова
этоа фамилия его жены или тёщи!свою еврейскую фамилию он предал!!
Elena Zginnik
как-то давно случайно слушал этого козла по радио и ему слушатель посоветовал в его фамилию после первого слога вставить букву В,-так такой понос слов полился из этого болота в ответ слушателю,что смеялись практически все,кто услышал этот опус,-так и приклеилось к этому козлу прозвище-"говно с полей",такое-же дермо плавает и на "отголоске столицы",где собираются исключительно рукопожатые упыри и занимаются словоблудием по одной шпаргалке
Elena Zginnik
правильная у него фамилия-""говно с полей"
Юрий Канарев
Всякая МРАЗЬ, типа этого ГОВНОПОЛЬСКОГО, будет рассуждать кто хороший, кто плохой! Послать его и ему подобных подальше и поглубже! Надеюсь меня поняли кто прочитал это!
светлана медянцева
а когда он был авторитетным лидером, вы писали? трусы вы и предатели. не плюйте в колдодец...
Виктор Геманов
Вот уж, действительно, затявкали из подворотни!
игорь поляков
Гондопольский дебил ,такое тявканье еще больше увеличивает ненависть народа ко всей этой либерастической шелупони.
АЮ Медведь
Вы посмотрите на фото Ганапольского. Это же ЖИЗИК. Даже доктором не надо быть. Посмотрел и сразу понятно жиза. По нему давно Кащенко плачет. А эта кудрявая болонка рядом с ним. Ребята надо быть настолько тупым, что бы слушать бред сумашедших. При том эти подонки в России сидят и едят русский хлеб.
светлана медянцева
врут как дышат
Галина Назарова
Разве мнение ГОВНОпольского кому то интересно?
Анатолий Дрокин
Какой он ганапольский он ганаеврейский в радиостанции ЭХОМАЦЫ
Юдкевич Сергей
Посмотрите и запомните рожи этих подонков
Николай
Хто, гавнапольский - облезреватель!?
Татьяна
Лысая скотина этот говнапольский. Другое мнение только у фашистов.
Леонид
Ну и нахрена тиражировать очередной бред засевших на "ухе" пидоров, отлученных от государственной кормушки? "Свинья везде грязь найдет!" Поэтому, даже в том случае, если на Параде присутствовали бы 200 руководителей...вонючая либерота обнаружит недостатки и тайные знаки неуважения к России...например, в количестве пуговиц на их сюртуках.
Vladimir Lenkov
Пендоподстилки размечтались и запашок от них идет неприятный, еще с тех пор как полицаями у фашистов работали и Хотынь сожгли.
Неизвестно Неизвестно
Очередной высер "эха хуцпы", плешивого пуделя веника и моти говнопольского. Когда же наконец-то закроют эту радио-говнопомойку?
Сергей Лазарев
Глядя на весь этот спектакль у меня возникли вопросы 1. Кто эти два клоуна на фотографии? 2. Какой цирк они представляют. 3. И самый важный вопрос - кого они пытаются рассмешить здесь?
Александр Глущенко
так и эти..
Виталий Фармагей
чувырло маланское
Алексей
"... Путин во время речи на День победы солжёт и скажет, что СССР один, только один, воевал с фашизмом. .." Так и есть, Говнопольский. Только Путин правду сказал. А врешь ты, Говнопольский, как истинный майдаун Таббаки.
Aнатолий Райков
Александр
Мотя как всегда порет ерундой.
Aнатолий Райков
Говнопольский,Бредодиктов,Свинидзе,а сколько этих фашистских уродов пригрелись в Эхо Москвы?Я представляю,сколько будет визга когда вновь будет ГУЛАГ и всех этих дебилов туда поместят.
Александр Глущенко
из той же серии..
Александр Глущенко
а вот это говорит само за себя..
Александр Глущенко
так, что не угадал ты матвейка говнопольский..не угадал!
степан дунов
Не дай бог эти рожи приснятся, придется в больничку идти .
степан дунов
И 99% из этой мрази представители и потомки ходоков 40 лет ходивших по пустыни.
Александр Из деревни
Кстати, по поводу Болгарии. Вся её история, между прочим, это история предательств в отношении России, так что ничего нового не происходит.
Олег Ноткин
А говнопольский -козёл драный!!
САША ЛЕПАЕВ
да вас на парад и никто не приглашал.так что вам не чего не светит. а то раскатали губы. пора закатывать и идти лизать жопу американцам на большее вы не рассчитывайте.
Марлен
Что эта гнида может написать, так отвечают ему УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РОССИИ неуважаемому и презираемому ГАВНОПОЛЬСКОМУ!
Sergei Viculov
Марлен, у вас ошибка в тексте: надо не ГАВНОПОЛЬСКИЙ, а говнопольский.
Евгений Шаранхаев
Если Ганапольский украинский журналист, то я - сын китайского императора. Обыкновенный "перекати поле" , переполненный манией величия и желчью еврейский п....бол.
Игорь Кацюба
Я не понимаю зачем обсуждать это. Помойка в помойке, в их придуманном мире уже давно нет ни журналистики ни журналистов ,этих конченых даже пропагандистами назвать нельзя, одним словом мразота.
Полина Романова (железова)
Какое же дно!!!
Виктор Мариев
Когда же в России закроют это гребаное "Эхо ...." и пересажают этих Гавнопольских и иже с ними???
Полина Романова (железова)
Когда у граждан России лопнет терпение и они будут подавать в суд на Эхо Москвы за оскорбления русского народа или выйдут хотя бы 100 тысячными протестами , требуя закрыть эту помойку. По-другому не получится. А лучше начать подавать в суд за оскорбления и ложь.
степан дунов
Это полумеры а вот белая стрела была бы в самый раз.
Влад и мир
Я так понял, что теперь у обосранной территории 404 поднялся авторитет до небес после марша фашистских ублюдков в центре кукуева. А все лидеры стран теперь поедут на поклон к продажной твари зеленому клоуну. А Говнопольский будет скакать от радости и вопить СУГС! Заткнул бы ты свою гнилую пасть, Мотя!
Yuri Vorobyev
Сколько можно терпеть эту говнопольскую срань вместе с мацой в эхе!!!???
Valentina Medvedeva
А причём здесь маца ???
Леонид Никоноров
Гавнопольский и в Африке гавнопольский !!!
Юрий Вахрушев
Эхо запаха клозетного дерьма, это вам совсем не эхо голоса странника в горах... от него, как от излишка низкосортного портвейна, хочется бегом к ближайшему сортиру.
Компания ТЛК
Это ГаВнопольский никто и звать его никак, а к Путину даже всемирный светоч демократии сонный Джо на встречу напрашивается. А про шавок, что тявкают из подворотни, и говорить нечего. ГаВнопольский со товарищи что думает, что на параде, где в том числе поминали миллионы павших за Родину, Путин веселиться должен??? Немного попутал товарищ, клоун в соседней стране президентом числится.
Валентина
Ты дебил Гена Польский и враг России вместе со своим Эхом !
Slava Lo
Еще один хохложид с "эха мацы" изрыгнул бредятину.
степан дунов
правильнее сказать блевотину.
юра федулов
Лузер этот Ганнапольский. Чего от этого недоноска еще ждать. Да и от подлого "Эха".
слава ким
Два ублюдка один Гандонопольский другой лохматое чмо Винедиктов иди постригись и не пугай людей твоё место уж точно в огороде для пугл. Гнать эту шваль в шею
ПавелЗзаварзин
А мнение Гандонопольского никого не интересует (кроме врагов России)
Анатолий Анатольев
Давно помойная яма так не ВОНЯЛА!!!!!! Даже фамилии соответствуют запахам ГАВНОПОЛЬСКИЙ, ГО.ДОН - вот до чего доводит ЗАВИСТЬ!!! Вот только правда в том где РФ на подъеме и США подползает к нашим 90, а укр только сожаление вызывает!
Александр Глущенко
ох ты мотя,мотя ;) А твоим друзьям из "блумберга" так не кажется .. ни разу.
Евгений Луговцев
ДВЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОСТИТУТКИ. Надо закрыть это Эхо навсегда. Нет на вас НКВД. Пели бы совсем другие песни.
Александр Глущенко
может он в авторитете? или те кого он защищает и учит?
степан дунов
Классический пример того что на украине правят бал безмозглые придурки к тому же пораженные бацилой национализма.
Александр Глущенко
Ivan Pitkin
главный специалист Гавнопольский -всё и про всех знает.
Леонид Никоноров
Да , уж ! Только про себя ( любимого ) не знает и не догадывается ! Но , народ ему расскажет !
степан дунов
Очевидно все заметили что Говнопольский в России и Гондон на Украине одного поля ягода.
Влад Владимиров
Вот, только, блин, не таким чудикам на данные темы здесь надо, как говорится, рассуждать.))) Как говорили предки:он-лободырный белебеня. Паяц, которому Бог забыл хоть немного умишка дать.(((
Бронетемкин Поносец
Прав был Валентин Иосифович, земля тебе пухом..
Валентина Вахнина
Этой мрази Ганапольскому, жаба душит,что не мог присутствовать на этом красивом празднике
Бронетемкин Поносец
Научитесь уже правильно писать фамилию. Не Ганапольский, а ГОВНОпольский....
Alex Немо
А вооще кто он такой этот гавнопольский?

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