Шиповник. Его можно назвать чудо-продуктом. Обычно содержание витамина C в шиповнике составляет около 426 миллиграммов на 100 граммов сушёных плодов.
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Шиповник. Его можно назвать чудо-продуктом. Обычно содержание витамина C в шиповнике составляет около 426 миллиграммов на 100 граммов сушёных плодов.
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