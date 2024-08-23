В Северной Ирландии запретили блокаторы полового созревания

Временный запрет на поставку или продажу препаратов, подавляющих нормальное половое созревание, одобрили первый министр Северной Ирландии Мишель О’Нил и ее заместительница Эмма Литтл-Пенгелли, 23 августа пишет The Belfast Live.
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