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★ NEXT WAR ★ Военные новости

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‼️🇧🇾🇺🇦«Будут подносить снаряды»: Лукашенко приказал отправлять на границу с Украиной к войскам «всех, кто не умеет работать» ➖"Все, кто не умеет работать в армию и на южную границу - в лес.

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