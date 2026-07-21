‼️🇧🇾🇺🇦«Будут подносить снаряды»: Лукашенко приказал отправлять на границу с Украиной к войскам «всех, кто не умеет работать» ➖"Все, кто не умеет работать в армию и на южную границу - в лес.
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‼️🇧🇾🇺🇦«Будут подносить снаряды»: Лукашенко приказал отправлять на границу с Украиной к войскам «всех, кто не умеет работать» ➖"Все, кто не умеет работать в армию и на южную границу - в лес.
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