Политика как он...
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Политика как она есть

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На Украине сравнили проект сделки по ресурсам с выплатой США репараций

На Украине сравнили проект сделки по ресурсам с выплатой США репараций

Проект сделки с Соединенными Штатами по ресурсам вызывает беспокойство на Украине. В Киеве считают, что он выглядит как проигрыш в войне с Вашингтоном с выплатой репараций, написала газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

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