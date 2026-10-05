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ТАСС

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Расчет С-300В4 уничтожил десятки воздушных целей на добропольском направлении

Расчет С-300В4 уничтожил десятки воздушных целей на добропольском направлении

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300В4 группировки войск "Центр" уничтожил десятки воздушных целей на добропольском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

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