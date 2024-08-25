Две реальности американского общества

Как президентские выборы, фигуры кандидатов и их повестка демонстрируют поляризацию электората в США, а в чем есть консенсусИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ Виктория Журавлева, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии