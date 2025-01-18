Генеральный штаб Вооруженных сил Украины своим приказом направил 3-ю штурмовую бригаду (бывший "Азов") перебросили в Луганскую народную республику (ЛНР) для того, чтобы заставлять другие подразделения ВСУ воевать.
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