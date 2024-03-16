Из-за технического сбоя рестораны McDonald's в нескольких странах не работали почти 12 часов

Пользователи жаловались, что не могут расплатиться картой — принимались только наличные. Где-то некорректно работало приложение и перестали функционировать терминалы самообслуживанияТехнический сбой почти парализовал работу McDonald's в нескольких странах.
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