В Челябинске вновь выставили на продажу крупный ТРЦ

Расположенный на северо-западе Челябинска крупный торговый центр пытаются продать пятый год. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске выставили на продажу 100%-ную долю в уставном капитале ООО «Адреналин».
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