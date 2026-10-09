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«Спартак» обыграл «Сочи» во втором матче КХЛ подряд

«Спартак» обыграл «Сочи» во втором матче КХЛ подряд

В пятницу, 9 октября, «Спартак» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.В пятницу, 9 октября, «Спартак» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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