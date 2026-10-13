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Военные новости ★ сводки СВО

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ВС ВСУ отчитались об отражении ночной атаки, снова не сбив ни одной ракеты

ВС ВСУ отчитались об отражении ночной атаки, снова не сбив ни одной ракеты Российское Минобороны подтвердило нанесение ночного удара по Киеву, а также по черноморскому побережью Украины.

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