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САММИТ НАТО: ИСКУССТВО " СЪЕСТЬ ЧИЖИКА"...

САММИТ НАТО: ИСКУССТВО " СЪЕСТЬ ЧИЖИКА"...

ДМИТРИЙ РОМАШОВ "От него смертоубийства ожидали, а он - чижика съел". Сия классическая фраза Салтыкова-Щедрина как нельзя лучше описывает результат саммита НАТО в Вильнюсе.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
НА ТО фашистская организация, почему они обманули. варшавский  договор распустили. а это  дерьмо осталось.
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5 час.
Борис Сторублевцев
Нато!!!---А ху-ху не хо-хо!!!
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4 час.
Галина Смирнова
Украина таки войдет в НАТО! - только не членом, а каким-то другим, альтернативным способом..... лига сексуальных реформ вам в помощь!
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4 час.

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