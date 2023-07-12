ДМИТРИЙ РОМАШОВ "От него смертоубийства ожидали, а он - чижика съел". Сия классическая фраза Салтыкова-Щедрина как нельзя лучше описывает результат саммита НАТО в Вильнюсе.
САММИТ НАТО: ИСКУССТВО " СЪЕСТЬ ЧИЖИКА"...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
НА ТО фашистская организация, почему они обманули. варшавский договор распустили. а это дерьмо осталось.
Ответить
5 час.
Борис Сторублевцев
Нато!!!---А ху-ху не хо-хо!!!
Ответить
4 час.
Галина Смирнова
Украина таки войдет в НАТО! - только не членом, а каким-то другим, альтернативным способом..... лига сексуальных реформ вам в помощь!
Ответить
4 час.
Свежие комментарии