Дороги, которые мы открываем: что важнее – строить новые трассы или модернизировать имеющиеся

Совсем недавно, в 2022 году, правительство приняло пятилетний план дорожной деятельности, куда включены самые важные и крупные трассы, которые предстоит построить, реконструировать или капитально отремонтировать.
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