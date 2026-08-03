Стефен Карри и Кон Книппел возглавили список лучших снайперов NBA 2K27

Разработчики NBA 2K27 опубликовали первые рейтинги игроков перед выходом новой части серии. На этот раз были раскрыты оценки трехочковых бросков, где первое место ожидаемо занял разыгрывающий « Голден Стэйт » Стефен Карри .
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