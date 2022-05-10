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Зак Лавин может перейти в «Портленд» летом (Уиндхорст)

Атакующего защитника «Чикаго» Зака Лавина связывают с переходом в «Портленд» нынешним летом. Как сообщает журналист ESPN Брайан Уиндхорст, «Блэйзерс» будут иметь достаточно места под потолком зарплат для подписание крупного соглашения с игроком.

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