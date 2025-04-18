Владимир Кубышко принял участие в межведомственной научно-практической конференции, посвященной роли органов внутренних дел в Великой Отечественной войне

Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Владимир Кубышко принял участие в межведомственной научно-практической конференции «Органы и войска НКВД СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
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