Байден обсудит с лидерами палат конгресса США помощь Украине и Израилю

Президент США Джо Байден в среду, 17 января, проведет встречу с лидерами сената и палаты представителей конгресса свои запросы в области национальной безопасности, которые включают помощь Украине и Израилю.
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