Шоубиз- бессмыс...
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Шоубиз- бессмысленный и беспощадный

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Дети звёзд, которые выросли так же быстро, как цветы на чужом подоконнике

Дети звёзд, которые выросли так же быстро, как цветы на чужом подоконнике

Говорят, чужие дети взрослеют очень быстро. И это действительно так. Только посмотрите, еще совсем недавно звездные мамы и папы появлялись на публике со своими малышами, а уже сейчас многие из этих малышей так выросли, что их просто не узнать.

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