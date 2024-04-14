Дети звёзд, которые выросли так же быстро, как цветы на чужом подоконнике

Говорят, чужие дети взрослеют очень быстро. И это действительно так. Только посмотрите, еще совсем недавно звездные мамы и папы появлялись на публике со своими малышами, а уже сейчас многие из этих малышей так выросли, что их просто не узнать.
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