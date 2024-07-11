Специалисты РЭБ Балтфлота отработали подавление частот условного противника

Блокирование системы управления войсками условного противника отработали военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы Балтийского флота в рамках плановой тренировки, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России 10 июля на официальном интернет-портале.
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