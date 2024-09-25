Прогноз погоды в Крыму на среду. • Симферополь: +25°, облачно• Севастополь: +23°, дождь• Ялта: +23°, облачно• Алушта: +24°, облачно• Евпатория: +24°, облачно• Саки: +26°, дождь• Бахчисарай: +24°, дождь• Джанкой: +24°, солнечно• Судак: +24°, солнечно• Феодосия: +24°, солнечно Читать подробнее>>> .
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