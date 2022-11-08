Съезд новых власовцев в Варшаве. Либералы решили начинать террор

Александр Ростовцев. С 5 по 6 ноября в Варшаве проходил съезд удравшей из страны российской либерды, который сами собравшиеся называли, в зависимости от предпочтений, «съездом будущих нардепов», «съездом российского парламента в изгнании» и даже «съездом Пономарёва» в честь главного организатора и ушибленного на всю голову беглого российского либерала, взявшего на себя ответственность за несколько терактов и поджогов российских административных учреждений и заявившего о существовании в России «вооружённого подполья».