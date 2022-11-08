БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

73 905 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Павлов
    "Почему государство, зная об их гнилой сущности... ". А кто-ПРОНЬКО ПОИМЁННО ...
  • Владимир Ильин
    В целом статья понравилась. Не согласен с господином Кадыровым, что «если оставить 50% сотрудников (силовых ведомств)...Сдача Херсона нев...
  • Геннадий Чухнов
    Одно из двух: или дорогие россияне чего-то не знают о проделках Силуанова-Набиулиной, или они уже американцы, правда ...РОССИЯ ЗАПУСТИЛА ...

Съезд новых власовцев в Варшаве. Либералы решили начинать террор

Съезд новых власовцев в Варшаве. Либералы решили начинать террор

Александр Ростовцев.   С 5 по 6 ноября в Варшаве проходил съезд удравшей из страны российской либерды, который сами собравшиеся называли, в зависимости от предпочтений, «съездом будущих нардепов», «съездом российского парламента в изгнании» и даже «съездом Пономарёва» в честь главного организатора и ушибленного на всю голову беглого российского либерала, взявшего на себя ответственность за несколько терактов и поджогов российских административных учреждений и заявившего о существовании в России «вооружённого подполья».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх